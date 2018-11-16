Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет

В свежем выпуске "Вести.UA " за 16.11 – альянс Рабиновича и Бойко напоминал некоторым экспертам чуть ли не сказку. Они предсказывали, что оппозиционное объединение будто по мановению волшебной палочки отберет большое количество голосов у власти, однако и в этой истории появилась "ложка дегтя". Михаил Добкин превратился в диванного эксперта: постоянно плачет, разводит зраду и делает скучное лицо.

Также в выпуске: Украинская православная церковь Лосевского патриархата.