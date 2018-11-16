Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 16.11 – альянс Рабіновича і Бойка нагадував деяким експертам ледь не казку. Вони пророкували, що потужне опозиційне об'єднання ніби за помахом чарівної палички відбере значну кількість голосів у влади, проте і в цій історії з'явилась "ложка дьогтю". Михайло Добкін перетворився на диванного експерта: постійно плаче, розводить зраду та робить скучне обличчя.
Також у випуску:
Українська православна церква Лосівського патріархату.
Джерело: 24 канал
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