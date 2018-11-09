Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем

В свежем выпуске "Вести. UA" за 09.11 – на лабутенах видели в парламенте Ирину Луценко, и в обуви Тома Форда, как у Пэрис Хилтон, теперь очередь дошла покрасоваться в туфельках Ив сен Лорана за почти полторы штуки долларов. "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь" объединились в "ОПЗЖ"– оппозиционную платформу при жизни. Эта парочка – Бойко и Рабиновича – с радостью в президенты сходит.

Также в выпуске: Бывший радикал Мельничук готов погасить все долги украинцев.