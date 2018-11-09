Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 09.11 – на лабутенах бачили у парламенті Ірину Луценко, і у взутті Тома Форда, як у Періс Хілтон, тепер черга дійшла покрасуватись в черевичках Ів сен Лорана за майже півтори штуки доларів. "Опозиційний блок" і партія "За життя" об'єдналися в "ОПЗЖ" – опозиційну платформу за життя. Ця парочка – Бойка й Рабіновича – з радістю у президенти сходить.
Також у випуску:
Колишній радикал Мельничук готовий погасити усі борги українців.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі