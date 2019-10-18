Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 октября – Зеленский приехал в Латвию и решил поиграть молотом в Сейме -–радостные эмоции были, как у ребенка. "Юзик" раздает билеты на выступления "95 квартала" в Раде - собирает аудиторию бывшим коллегам.
Также в выпуске:
Риелтор из "Слуги народа".
Как изменился рейтинг Зеленского.
Видео "Вести.UA" за 18 октября 2019:
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