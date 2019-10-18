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      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром

      17 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 октября – Зеленский приехал в Латвию и решил поиграть молотом в Сейме -–радостные эмоции были, как у ребенка. "Юзик" раздает билеты на выступления "95 квартала" в Раде - собирает аудиторию бывшим коллегам.

      Также в выпуске:

      Риелтор из "Слуги народа".

      Как изменился рейтинг Зеленского.

      Видео "Вести.UA" за 18 октября 2019:​

       

      blog_ava
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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Владимир Зеленский
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