Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 жовтня – Зеленський приїхав у Латвію і вирішив побавитися молотом у Сеймі – радісні емоції були, немов у дитини. "Юзік" роздає квитки на виступи "95 кварталу" в Раді – збирає аудиторію колишнім колегам.
Також у випуску:
Рієлтор зі "Слуги народу".
Як змінився рейтинг Зеленського.
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