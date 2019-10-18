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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром

      Вєсті.UA 170

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 жовтня – Зеленський приїхав у Латвію і вирішив побавитися молотом у Сеймі – радісні емоції були, немов у дитини. "Юзік" роздає квитки на виступи "95 кварталу" в Раді – збирає аудиторію колишнім колегам.

      Також у випуску:

      Рієлтор зі "Слуги народу".

      Як змінився рейтинг Зеленського.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA
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