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      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву

      Вести.UA Читати новину українською

      В выпуске "Вести.UA" за 17 февраля – у украинского избирателя очень интересная жизнь: голосуют за партию, но не знают, какие идеи она впоследствии будет отстаивать. В "Слуге народе" недавно сообщили о кардинальном изменении идеологических принципов. Кто-то любит искусство или котиков, а депутаты от ОПЗЖ – Россию. Поэтому Вадим Рабинович предложил отправить на парад победы в РФ делегацию из Украины

      Также в выпуске:

      Сейшельский отдых Богдана.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Вадим Рабинович Новости Украины Вести.UA
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