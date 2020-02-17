Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
В выпуске "Вести.UA" за 17 февраля – у украинского избирателя очень интересная жизнь: голосуют за партию, но не знают, какие идеи она впоследствии будет отстаивать. В "Слуге народе" недавно сообщили о кардинальном изменении идеологических принципов. Кто-то любит искусство или котиков, а депутаты от ОПЗЖ – Россию. Поэтому Вадим Рабинович предложил отправить на парад победы в РФ делегацию из Украины
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