Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву

У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 лютого – в українського виборця дуже цікаве життя: голосують за партію, але не знають, які ідеї вона згодом буде відстоювати. У "Слузі народі" нещодавно повідомили про кардинальну зміну ідеологічних принципів. Хтось любить мистецтво чи котиків, а депутати від ОПЗЖ – Росію. Тож Вадим Рабінович запропонував відправити на парад перемоги в РФ делегацію з України.

Також у випуску: Сейшельський відпочинок Богдана.