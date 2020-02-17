Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 лютого – в українського виборця дуже цікаве життя: голосують за партію, але не знають, які ідеї вона згодом буде відстоювати. У "Слузі народі" нещодавно повідомили про кардинальну зміну ідеологічних принципів. Хтось любить мистецтво чи котиків, а депутати від ОПЗЖ – Росію. Тож Вадим Рабінович запропонував відправити на парад перемоги в РФ делегацію з України.
Також у випуску:
Сейшельський відпочинок Богдана.
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