19:42
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву

      Вєсті.UA

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 лютого – в українського виборця дуже цікаве життя: голосують за партію, але не знають, які ідеї вона згодом буде відстоювати. У "Слузі народі" нещодавно повідомили про кардинальну зміну ідеологічних принципів. Хтось любить мистецтво чи котиків, а депутати від ОПЗЖ – Росію. Тож Вадим Рабінович запропонував відправити на парад перемоги в РФ делегацію з України.

      Також у випуску:

      Сейшельський відпочинок Богдана.

      Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      18717
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Вадим Рабінович Слуга народу Опозиційна платформа – За життя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?
      Юрій Шуліпа 92
      сьогодні , 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
      131
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1039
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      288
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 737
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук