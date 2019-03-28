Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 марта – украинцы давно поставили крест на Александре Морозе, однако ему этого не сказали. И вот за несколько дней до президентских выборов он решил отказаться от участия в них, чем подыграл российскому телевидению. После возвращения Украине "Одноклассников" Бойко может вернуть в этот мир Кобзона и предложить Кадырову возглавить оборонный блок.

Также в выпуске: Весенне-предвыборное обострение у Ляшко. Кто финансирует Инну Богословскую.

Источник: 24 канал