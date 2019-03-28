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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко

      Вести.UA 84 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 марта – украинцы давно поставили крест на Александре Морозе, однако ему этого не сказали. И вот за несколько дней до президентских выборов он решил отказаться от участия в них, чем подыграл российскому телевидению. После возвращения Украине "Одноклассников" Бойко может вернуть в этот мир Кобзона и предложить Кадырову возглавить оборонный блок.

      Также в выпуске:

      Весенне-предвыборное обострение у Ляшко.

      Кто финансирует Инну Богословскую.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Юрий Бойко Александр Мороз Вести.UA
      Источник: 24 канал
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