Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 марта – украинцы давно поставили крест на Александре Морозе, однако ему этого не сказали. И вот за несколько дней до президентских выборов он решил отказаться от участия в них, чем подыграл российскому телевидению. После возвращения Украине "Одноклассников" Бойко может вернуть в этот мир Кобзона и предложить Кадырову возглавить оборонный блок.
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Источник: 24 канал
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