Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 березня – українці давно поставили хрест на Олександрові Морозові, проте йому цього не сказали. І ось за декілька днів до президентських виборів він вирішив відмовитися від участі у них, чим підіграв російському телебаченню. Після повернення Україні "Однокласників" Бойко може повернути у цей світ Кобзона й запропонувати Кадирову очолити оборонний блок.

Також у випуску: Весняно-передвиборче загострення у Ляшка. Хто фінансує Інну Богословську.

Джерело: 24 канал