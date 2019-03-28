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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка

      Вєсті.UA 53 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 березня – українці давно поставили хрест на Олександрові Морозові, проте йому цього не сказали. І ось за декілька днів до президентських виборів він вирішив відмовитися від участі у них, чим підіграв російському телебаченню. Після повернення Україні "Однокласників" Бойко може повернути у цей світ Кобзона й запропонувати Кадирову очолити оборонний блок.

      Також у випуску: 

      Весняно-передвиборче загострення у Ляшка.

      Хто фінансує Інну Богословську.

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      Теги: Вєсті.UA Олександр Мороз Новини України Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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