Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 березня – українці давно поставили хрест на Олександрові Морозові, проте йому цього не сказали. І ось за декілька днів до президентських виборів він вирішив відмовитися від участі у них, чим підіграв російському телебаченню. Після повернення Україні "Однокласників" Бойко може повернути у цей світ Кобзона й запропонувати Кадирову очолити оборонний блок.
Також у випуску:
Весняно-передвиборче загострення у Ляшка.
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Джерело: 24 канал
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