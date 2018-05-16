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КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести.UA. "Мстители" Холодницкого. Новый враг Ляшко – 4G

Вести.UA 99 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16.05 – Танос вместе с Черным Орденом нападает на космический корабль. Это далеко не все проблемы у руководителей патрульной полиции и антикоррупционной прокуратуры, но именно этим сейчас заняты их головы. Олег Ляшко настоящая катастрофа для украинских политиков. Побоями перевоспитать Ляшко не получилось, но теперь, похоже, на радикала таки нашли управу.

Также в выпуске:

Луценко решил немного напугать оппозиционный блок.

Третьякову удалось не просто схватить удачу за хвост, но и сделать постоянным источником прибыли.

Теги: Олег Ляшко Назар Холодницкий Вести.UA
Источник: 24 Канал
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