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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті.UA. "Месники" Холодницького. Новий ворог Ляшка – 4G

Вєсті.UA 197 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.05 – Танос разом з Чорним Орденом нападає на космічний корабель. Це далеко не всі проблеми в очільників патрульної поліції та антикорупційної прокуратури, але саме цим зараз зайняті їхні голови. Олег Ляшко справжня катастрофа для українських політиків. Побоями перевиховати Ляшка не вийшло, та тепер, схоже, на радикала таки знайшли управу.

Також у випуску:

Луценко вирішив трішки налякати опозиційний блок.

Третякову вдалося не просто схопити удачу за хвіст, а й зробити постійним джерелом прибутку.

Теги: Вєсті.UA Назар Холодницький Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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