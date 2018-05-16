Вєсті.UA. "Месники" Холодницького. Новий ворог Ляшка – 4G

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.05 – Танос разом з Чорним Орденом нападає на космічний корабель. Це далеко не всі проблеми в очільників патрульної поліції та антикорупційної прокуратури, але саме цим зараз зайняті їхні голови. Олег Ляшко справжня катастрофа для українських політиків. Побоями перевиховати Ляшка не вийшло, та тепер, схоже, на радикала таки знайшли управу.

Також у випуску: Луценко вирішив трішки налякати опозиційний блок.



Третякову вдалося не просто схопити удачу за хвіст, а й зробити постійним джерелом прибутку.