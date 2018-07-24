Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 24.07 – только в Украине плохие певцы становятся депутатами, а премьер-министр Владимир Гройсман – музыкальным критиком, который начал формировать плейлист украинцев. Юлия Тимошенко теперь врет украинцам в соцсетях, но ее сторонники так искренне верят в свою кумирку, что совсем не помнят о чем она говорила год или два назад. А тем более –какие фотографии публиковала.

Также в выпуске: Борьба за жизнь Евгения Мураева. Шутки Надежды Савченко.