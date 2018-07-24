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Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко

Вєсті.UA 92 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 24.07 – тільки в Україні погані співаки стають депутатами, а прем'єр міністр Володимир Гройсман – музичним критиком, який почав формувати плейлист українців. Юлія Тимошенко тепер бреше українцям у соцмережах, але її прихильники так щиро вірять у свою кумирку, що зовсім не пам'ятають про що вона говорила рік чи два тому. А тим більше – які фотографії публікувала.

Також у випуску:

Боротьба за життя Євгена Мураєва.

Жарти Надії Савченко.

Теги: Вєсті.UA Юлія Тимошенко Володимир Гройсман
Джерело: 24 канал
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