Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 24.07 – тільки в Україні погані співаки стають депутатами, а прем'єр міністр Володимир Гройсман – музичним критиком, який почав формувати плейлист українців. Юлія Тимошенко тепер бреше українцям у соцмережах, але її прихильники так щиро вірять у свою кумирку, що зовсім не пам'ятають про що вона говорила рік чи два тому. А тим більше – які фотографії публікувала.
Також у випуску:
Боротьба за життя Євгена Мураєва.
Жарти Надії Савченко.
Джерело: 24 канал
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