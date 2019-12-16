Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 декабря – Александр Дубинский рассказал, что стал владельцем автомобиля Виктора Януковича-младшего. Возможно, в нем ездил и президент-беглец. Теперь депутату передастся его энергетика. Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова во время заседания Верховной Рады обсуждала с мужем секс на новом матрасе.
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