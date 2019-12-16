Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 16 грудня – Олександр Дубінський розповів, що став власником автомобіля Віктора Януковича-молодшого. Можливо, у ньому їздив і президент втікач. Тепер депутату передасться його енергетика. Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова під час засідання Верховної Ради обговорювала з чоловіком секс на новому матраці.
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