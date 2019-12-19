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      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя

      Вести.UA 29 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 декабря – яркое восстание Юлии Тимошенко на заседании Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики – это настоящая сенсация, она просто решила разбрасывать документы, лежавшие на столе председателя комитета. Илья Кива нашел свое призвание в Раде – во время заседания он решил стать художником.

      Также в выпуске:

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      Теги: Вести.UA Юлия Тимошенко - новости Илья Кива
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