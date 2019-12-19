Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 декабря – яркое восстание Юлии Тимошенко на заседании Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики – это настоящая сенсация, она просто решила разбрасывать документы, лежавшие на столе председателя комитета. Илья Кива нашел свое призвание в Раде – во время заседания он решил стать художником.

Также в выпуске: Новый вид кнопкодавства. Подарок для Пашинского.