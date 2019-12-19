Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 19 грудня – яскраве повстання Юлії Тимошенко на засіданні Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики – це справжня сенсація, вона просто вирішила розкидати документи, які лежали на столі голови комітету. Ілля Кива знайшов своє покликання у Раді – під час засідання він вирішив стати художником.

Також у випуску: Новий вид кнопкодавства. Подарунок для Пашинського.