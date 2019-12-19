Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 19 грудня – яскраве повстання Юлії Тимошенко на засіданні Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики – це справжня сенсація, вона просто вирішила розкидати документи, які лежали на столі голови комітету. Ілля Кива знайшов своє покликання у Раді – під час засідання він вирішив стати художником.
Також у випуску:
Новий вид кнопкодавства.
Подарунок для Пашинського.
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