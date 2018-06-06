Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
В свежем выпуске "Вести. UA" за 06.06 – два года назад народный депутат Татьяна Чорновол захватила автомобиль под Верховной Радой, потому что из громкоговорителя, прикрепленного к машине, озвучивали информацию, которая вредила репутации Сергея Пашинского. С предвыборной компанией не спешит и Михаил Добкин, который отдает предпочтение провокациям, вроде заявления о гражданской войне на Донбассе.
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Порошенко, чтобы перенять опыт успешности ведения дел, посетил президента "Реала".
Количество украинцев, которые не планируют голосовать, просто поражает – детали в цифрах.
Источник: 24 Канал
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