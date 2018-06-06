Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина

В свежем выпуске "Вести. UA" за 06.06 – два года назад народный депутат Татьяна Чорновол захватила автомобиль под Верховной Радой, потому что из громкоговорителя, прикрепленного к машине, озвучивали информацию, которая вредила репутации Сергея Пашинского. С предвыборной компанией не спешит и Михаил Добкин, который отдает предпочтение провокациям, вроде заявления о гражданской войне на Донбассе.

Также в выпуске: Порошенко, чтобы перенять опыт успешности ведения дел, посетил президента "Реала". Количество украинцев, которые не планируют голосовать, просто поражает – детали в цифрах.