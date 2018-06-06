Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.06 – два роки тому народна депутатка Тетяна Чорновол захопила автомобіль під Верховною Радою, бо з гучномовця, прикріпленого до автівки, озвучували інформацію, яка шкодила репутації Сергія Пашинського. З передвиборчою компанією не поспішає і Михайло Добкін, який віддає перевагу провокаціям, на кшталт заяви про громадянську війну на Донбасі.

Також у випуску: Порошенко, аби перейняти досвіду в успішності ведення справ, відвідав президента "Реалу". Кількість українців, які не планують голосувати просто вражає – деталі у цифрах.