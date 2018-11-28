Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.11 – одно российское СМИ обвинило Яценюка в том, что он воевал против России на стороне чеченцев с АК-47. В это конечно никто не поверил, но вот совпадение – число "47" таки всплыло в биографии политика. Эксплуатация детей – запрещена законом, но российские СМИ снова прославились очередным фейком.
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Источник: 24 канал
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