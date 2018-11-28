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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей

      Вєсті.UA 248 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.11 – одне російське ЗМІ звинуватило Яценюка в тому, що він воював проти Росії на боці чеченців з АК-47. У це звісно ніхто не повірив, але от збіг – число "47" таке випливло в біографії політика. Експлуатація дітей – заборонена законом, але російські ЗМІ знову прославилися черговим фейком.

      Також у випуску: 

      Як Порошенко зветратвся до доброго Трампа.

      "Закрий всі вкладки і свій пердак": пісня про диванних експертів.

      Теги: Вєсті.UA Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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