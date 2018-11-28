Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.11 – одне російське ЗМІ звинуватило Яценюка в тому, що він воював проти Росії на боці чеченців з АК-47. У це звісно ніхто не повірив, але от збіг – число "47" таке випливло в біографії політика. Експлуатація дітей – заборонена законом, але російські ЗМІ знову прославилися черговим фейком.

Також у випуску: Як Порошенко зветратвся до доброго Трампа. "Закрий всі вкладки і свій пердак": пісня про диванних експертів.