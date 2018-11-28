Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.11 – одне російське ЗМІ звинуватило Яценюка в тому, що він воював проти Росії на боці чеченців з АК-47. У це звісно ніхто не повірив, але от збіг – число "47" таке випливло в біографії політика. Експлуатація дітей – заборонена законом, але російські ЗМІ знову прославилися черговим фейком.
Також у випуску:
Як Порошенко зветратвся до доброго Трампа.
"Закрий всі вкладки і свій пердак": пісня про диванних експертів.
Джерело: 24 канал
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