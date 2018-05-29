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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Вести.UA. "Нечистые" сенсации Гриценко. Демонизация украинских политиков

Вести.UA 37 Читати новину українською

В свежем выпуске за 29.05 – Тимошенко во втором туре, могут компанию составить Ляшко, Порошенко, и что самое удивительное – Анатолий Гриценко. Казалось, это невозможно, но программа "Украинские сенсации" пояснила феномен экс-министра обороны. В РФ обожают демонизировать украинских политиков. Теперь там перешли на следующий этап, от обвинений до конкретных действий – арестов. Например, Геращенко

Также в выпуске:

Экс-регионалы заговорили о репрессиях.

"Барижные" схемы на финале ЛЧ в цифрах.

Теги: Новости Украины Анатолий Гриценко Вести.UA
Источник: 24 Канал
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