Вести.UA. "Нечистые" сенсации Гриценко. Демонизация украинских политиков
В свежем выпуске за 29.05 – Тимошенко во втором туре, могут компанию составить Ляшко, Порошенко, и что самое удивительное – Анатолий Гриценко. Казалось, это невозможно, но программа "Украинские сенсации" пояснила феномен экс-министра обороны. В РФ обожают демонизировать украинских политиков. Теперь там перешли на следующий этап, от обвинений до конкретных действий – арестов. Например, Геращенко
Также в выпуске:
Экс-регионалы заговорили о репрессиях.
"Барижные" схемы на финале ЛЧ в цифрах.
Источник: 24 Канал
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