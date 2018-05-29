Вести.UA. "Нечистые" сенсации Гриценко. Демонизация украинских политиков

В свежем выпуске за 29.05 – Тимошенко во втором туре, могут компанию составить Ляшко, Порошенко, и что самое удивительное – Анатолий Гриценко. Казалось, это невозможно, но программа "Украинские сенсации" пояснила феномен экс-министра обороны. В РФ обожают демонизировать украинских политиков. Теперь там перешли на следующий этап, от обвинений до конкретных действий – арестов. Например, Геращенко

Также в выпуске: Экс-регионалы заговорили о репрессиях. "Барижные" схемы на финале ЛЧ в цифрах.