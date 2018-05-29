Вєсті.UA. "Нечисті" сенсації Гриценка. Демонізація українських політиків
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.05 – Тимошенко у другому турі, можуть компанію скласти Ляшко, Порошенко, і що найдивніше – Анатолій Гриценко. Здавалось, це неможливо, але програма "Українські сенсації" пояснила феномен екс-міністра оборони. в РФ обожнюють демонізувати українських політиків. Тепер там перейшли на наступний етап, від звинувачень до конкретних дій – арештів. Наприклад, Геращенка.
Також у випуску:
Екс-регіонали заговорили про репресії.
"Барижні" схеми на фіналі ЛЧ у цифрах.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Кришталево чистий випадок терористичного вбивства, – керівництво ATR про вбивство Бабченкасьогодні, 01:07
-
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливосьогодні, 00:16
-
Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС29 травня, 23:02
Коментарі