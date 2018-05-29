Вєсті.UA. "Нечисті" сенсації Гриценка. Демонізація українських політиків

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.05 – Тимошенко у другому турі, можуть компанію скласти Ляшко, Порошенко, і що найдивніше – Анатолій Гриценко. Здавалось, це неможливо, але програма "Українські сенсації" пояснила феномен екс-міністра оборони. в РФ обожнюють демонізувати українських політиків. Тепер там перейшли на наступний етап, від звинувачень до конкретних дій – арештів. Наприклад, Геращенка.

Також у випуску: Екс-регіонали заговорили про репресії. "Барижні" схеми на фіналі ЛЧ у цифрах.