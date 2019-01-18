Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского

В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 18 января – Новинский –ученик мага помощнее, чем Балтазар с Мерлином вместе. В Раде уже не знают, как от такого уберечься. Похоже, что кроме официальных требований к кандидатам в президенты, есть требования и неофициальные, например, оффшоры на Кипре или бизнес в России. По крайней мере, участники нынешних гонок почему-то периодически на этом попадаются.

Также в выпуске: Война Тимошенко. Особенности православной журналистики от Порошенко.