Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 18 января – Новинский –ученик мага помощнее, чем Балтазар с Мерлином вместе. В Раде уже не знают, как от такого уберечься. Похоже, что кроме официальных требований к кандидатам в президенты, есть требования и неофициальные, например, оффшоры на Кипре или бизнес в России. По крайней мере, участники нынешних гонок почему-то периодически на этом попадаются.
Также в выпуске:
Война Тимошенко.
Особенности православной журналистики от Порошенко.
Источник: 24 канал
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