Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 січня – Новинський є учнем мага куди могутнішого, ніж Балтазар із Мерліном разом взяті. У Раді вже й не знають, як від такого вберегтися. Схоже, що крім офіційних вимог до кандидатів у президенти, є вимоги і неофіційні, наприклад, офшори на Кіпрі або бізнес в Росії. Принаймні, учасники цьогорічних перегонів чомусь періодично на цьому попадаються.

Також у випуску: Війна Тимошенків. Особливості православної журналістики від Порошенка.