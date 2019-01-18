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      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський

      Вєсті.UA 152 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 січня – Новинський є учнем мага куди могутнішого, ніж Балтазар із Мерліном разом взяті. У Раді вже й не знають, як від такого вберегтися. Схоже, що крім офіційних вимог до кандидатів у президенти, є вимоги і неофіційні, наприклад, офшори на Кіпрі або бізнес в Росії. Принаймні, учасники цьогорічних перегонів чомусь періодично на цьому попадаються.

      Також у випуску:

      Війна Тимошенків.

      Особливості православної журналістики від Порошенка.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA Вадим Новинський
      Джерело: 24 канал
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