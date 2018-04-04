Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 04.04 – Олег Ляшко любит сравнивать себя с грузином Вахтангом Кикабидзе . Но недавно депутат нашел себе еще одного одиозного кумира – Олега Винника. Юлия Тимошенко в большой политике уже 20 лет. За это время мы успешно подписали харьковские соглашения, бесповоротно победили свиной грипп и получили такую долгожданную Юлину тысячу.
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Источник: 24 Канал
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