Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 04.04 – Олег Ляшко любит сравнивать себя с грузином Вахтангом Кикабидзе . Но недавно депутат нашел себе еще одного одиозного кумира – Олега Винника. Юлия Тимошенко в большой политике уже 20 лет. За это время мы успешно подписали харьковские соглашения, бесповоротно победили свиной грипп и получили такую долгожданную Юлину тысячу.

Также в выпуске: Судья конституционного суда задекларировал храм Божий. Тема нацизма никак не отпускает донецких террористов.