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Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы

Вести.UA 57 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 04.04 – Олег Ляшко любит сравнивать себя с грузином Вахтангом Кикабидзе . Но недавно депутат нашел себе еще одного одиозного кумира – Олега Винника. Юлия Тимошенко в большой политике уже 20 лет. За это время мы успешно подписали харьковские соглашения, бесповоротно победили свиной грипп и получили такую долгожданную Юлину тысячу.

Также в выпуске:

Судья конституционного суда задекларировал храм Божий.

Тема нацизма никак не отпускает донецких террористов.

Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко Олег Ляшко Вести.UA Конституционный суд
Источник: 24 Канал
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