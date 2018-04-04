Вєсті.UA. Негаданий кумир Ляшка. Ветеран політики без коси

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 04.04 – Олег Ляшко любить порівнювати себе з грузином Вахтангом Кікабідзе . Але нещодавно депутат знайшов собі ще одного одіозного кумира – Олега Винника. Юлія Тимошенко у великій політиці вже 20 років. За цей час ми успішно підписали харківські угоди, безповоротно побороли свинячий грип і отримали таку довгоочікувану Юліну тисячу.

Також у випуску: Суддя конституційного суду задекларував храм Божий. Тема нацизму ніяк не відпускає донецьких терористів.