Вєсті.UA. Негаданий кумир Ляшка. Ветеран політики без коси
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 04.04 – Олег Ляшко любить порівнювати себе з грузином Вахтангом Кікабідзе . Але нещодавно депутат знайшов собі ще одного одіозного кумира – Олега Винника. Юлія Тимошенко у великій політиці вже 20 років. За цей час ми успішно підписали харківські угоди, безповоротно побороли свинячий грип і отримали таку довгоочікувану Юліну тисячу.
Також у випуску:
Суддя конституційного суду задекларував храм Божий.
Тема нацизму ніяк не відпускає донецьких терористів.
Джерело: 24 Канал
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