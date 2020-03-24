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      Вести.UA: Неизлечимый Кива. Заявление Филарета о причинах коронавируса

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 24 марта – Илья Кива везет маски от коронавируса. Есть и плохая новость: пациент, похоже, неизлечим. Он поражен не Covid-19, а незнание. Потому что с вирусом хочет бороться странными способами. Ни одно важное событие в истории Украины не обходится без церкви и религии. Обойти стороной пандемию коронавируса клирики также не захотели и выяснили, кто виноват.

      Также в выпуске:

      Азаров убежден, что в Украине – диктатура.

      Ляшко еще раз доказал, что был украшением парламента.

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 20 марта 2020:

      Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
      сегодня
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Филарет Илья Кива Вести.UA
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