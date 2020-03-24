Вести.UA: Неизлечимый Кива. Заявление Филарета о причинах коронавируса

В выпуске программы "Вести.UA" за 24 марта – Илья Кива везет маски от коронавируса. Есть и плохая новость: пациент, похоже, неизлечим. Он поражен не Covid-19, а незнание. Потому что с вирусом хочет бороться странными способами. Ни одно важное событие в истории Украины не обходится без церкви и религии. Обойти стороной пандемию коронавируса клирики также не захотели и выяснили, кто виноват.

Также в выпуске: Азаров убежден, что в Украине – диктатура. Ляшко еще раз доказал, что был украшением парламента. Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 20 марта 2020:

