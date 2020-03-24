Вєсті.UA: Невиліковний Кива. Заява Філарета про причини коронавірусу
У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 березня – Ілля Кива везе маски від коронавірусу. Є й погана новина: пацієнт, схоже, невиліковний. Він уражений не Covid-19, а незнаннями. Бо з вірусом хоче боротися дивними способами. Жодна важлива подія в історії України не обходиться без церкви та релігії. Лишатись осторонь пандемії коронавірусу клірики також не захотіли і з'ясували, хто винен у хворобі.
Також у випуску:
Азаров переконаний, що в Україні – диктатура.
Ляшко ще раз довів, що був окрасою парламенту.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 20 березня 2020:
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