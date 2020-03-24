Вєсті.UA: Невиліковний Кива. Заява Філарета про причини коронавірусу

У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 березня – Ілля Кива везе маски від коронавірусу. Є й погана новина: пацієнт, схоже, невиліковний. Він уражений не Covid-19, а незнаннями. Бо з вірусом хоче боротися дивними способами. Жодна важлива подія в історії України не обходиться без церкви та релігії. Лишатись осторонь пандемії коронавірусу клірики також не захотіли і з'ясували, хто винен у хворобі.

Також у випуску: Азаров переконаний, що в Україні – диктатура. Ляшко ще раз довів, що був окрасою парламенту. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 20 березня 2020: