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      Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы

      Вести.UA 56 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 сентября – слова Геращенко в Раде о "зеленых человечках" в образе "слуг народа" очень задели Арахамию. Теперь Геращенко предлагают бан на 5 заседаний. Но что тогда светит "слуге народа" Дубинскому за его матерные футболки и образы журналисток? Ничего? Депутаты из "Слуги народа" впервые кнопкодавили, и в прощение за это предложили интересное предложение.

      Также в выпуске:

      Шкарпетосы депутатов.

      В Савченко трудности с трудоустройством.

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      Теги: Новости Украины Вести.UA Олександр Дубинский Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
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