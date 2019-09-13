Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 сентября – слова Геращенко в Раде о "зеленых человечках" в образе "слуг народа" очень задели Арахамию. Теперь Геращенко предлагают бан на 5 заседаний. Но что тогда светит "слуге народа" Дубинскому за его матерные футболки и образы журналисток? Ничего? Депутаты из "Слуги народа" впервые кнопкодавили, и в прощение за это предложили интересное предложение.
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Источник: 24 канал
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