Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 вересня – слова Геращенко в Раді про "зєльоних чєловєчков" в образі "слуг народу" дуже зачепили Арахамію. Тепер Геращенко пропонують бан на 5 засідань. Але що тоді світить "слузі народу" Дубінському за його матюкливі футболки і образи журналісток? Нічого? Депутати зі "Слуги народу" вперше кнопкодавили, і у вибачення за це запропонували цікаву пропозицію.

Також у випуску: Шкарпетоси депутатів. У Савченко труднощі з працевлаштуванням. Відео "Вєсті.UA" за 13 вересня 2019: