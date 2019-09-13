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      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави

      389 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 вересня – слова Геращенко в Раді про "зєльоних чєловєчков" в образі "слуг народу" дуже зачепили Арахамію. Тепер Геращенко пропонують бан на 5 засідань. Але що тоді світить "слузі народу" Дубінському за його матюкливі футболки і образи журналісток? Нічого? Депутати зі "Слуги народу" вперше кнопкодавили, і у вибачення за це запропонували цікаву пропозицію.

      Також у випуску:

      Шкарпетоси депутатів. 

      У Савченко труднощі з працевлаштуванням. 

      Відео "Вєсті.UA" за 13 вересня 2019:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Ірина Геращенко Олександр Дубінський
      Джерело: 24 канал
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