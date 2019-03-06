Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 марта – дело по незаконному обогащению Геннадия Труханова закрыли. Существует предположение, что его вообще невозможно привлечь к ответственности, возможно, у него просто иммунитет к таким делам. Украинские пограничники дали мастер-класс по тому, как "случайно" не заметить целую машину с героином.
Также в выпуске:
Мастер-класс по борьбе с коррупцией от Луценко.
сегодня
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии