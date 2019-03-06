Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 6 березня – справу щодо незаконного збагачення Геннадія Труханова закрили. Існує припущення, що його взагалі неможливо притягнути до відповідальності, можливо, він просто має імунітет до таких справ. Українські прикордонники дали майстер-клас по тому, як "випадково" не помітити цілу машину з героїном.
Також у випуску:
Майстер-клас по боротьбі з корупцією від Луценка.
Джерело: 24 канал
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