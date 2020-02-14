Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко

В выпуске программы "Вести.UA" за 14 февраля – отдыхать нужно так, чтобы запомнилось надолго, как это произошло с Владимиром Зеленским. Президент так слетал в Оман, что журналисты все еще разоблачают интересные подробности. Но представители гаранта все это отрицают. У каждого есть необычные вкусы, даже у нардепов. Кто-то любит быстро и без обязательств или на новом матрасе, а кто-то – БДСМ.

Также в выпуске: Шуфрич-мазохист.