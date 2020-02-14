Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 лютого – відпочивати потрібно так, щоб запам'яталося надовго, як це сталося із Володимиром Зеленським. Президент так злітав в Оман, що журналісти й досі викривають цікаві подробиці. Натомість представники гаранта все це заперечують. У кожного є незвичайні смаки, зокрема і в нардепів. Хтось любить швидко і без обов'язків, чи на новому матрасі, а хтось – за БДСМ.
Також у випуску:
Шуфрич-мазохіст.
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