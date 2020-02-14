19:23
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко

      Вєсті.UA

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 лютого – відпочивати потрібно так, щоб запам'яталося надовго, як це сталося із Володимиром Зеленським. Президент так злітав в Оман, що журналісти й досі викривають цікаві подробиці. Натомість представники гаранта все це заперечують. У кожного є незвичайні смаки, зокрема і в нардепів. Хтось любить швидко і без обов'язків, чи на новому матрасі, а хтось – за БДСМ.

      Також у випуску:

      Шуфрич-мазохіст.

      Відомо, хто з українців загинув у ДТП у Псковській області Росії
      сьогодні
      6790
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:25 Проросійський план у Мюнхені: аналіз скандального документу про завершення війни в Україні
      Анатолій Максимов 1100
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні
      Оксана Сироїд 294
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5528
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 258
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 1587
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук