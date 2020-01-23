Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом

В выпуске программы "Вести.UA" за 23 января – У Ильи Кивы действительно проблемы со здоровьем. Он даже справку из психиатрической больницы получил. А недавно опять устроил драку в ресторане с ветераном АТО. Юлия Мендель выложила в фейсбук ролик, где выступает Зеленский в Давосе, в вертикальном положении. Единственное существо, которое сможет это посмотреть без дискомфорта – сова.

Также в выпуске: Результаты переписи населения. Малюська продает тюрьмы. Смотрите программу "Вести.UA" за 23 января 2020: