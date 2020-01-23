Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом

У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 січня – У Іллі Киви дійсно проблеми зі здоров'ям. Він навіть довідку з психіатричної лікарні отримав. А нещодавно знову влаштував бійку – у ресторані з ветераном АТО. Юлія Мендель виклала у фейсбук ролик, де виступає Зеленський у Давосі, у вертикальному положенні. Єдина істота, яке зможе це подивитись без дискомфорту – сова, бо може крутити головою у всі боки.

Також у випуску: Результати перепису населення. Малюська продає в'язниці. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 23 січня 2020: