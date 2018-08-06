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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова

Вести.UA 41 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 06.08 – Олег Ляшко политик хороший, но его постоянно бьют в Верховной Раде. Однако он занялся спортом и теперь знает, как давать отпор обидчикам. Роман Насиров из заключенного превратился в светского льва. Теперь ему нужны деньги и, кажется, он придумал где их раздобыть.

Также в выпуске:

Медведчук – кидалово.

ДСП Порошенко на российском телевидении.

 

Теги: Роман Насиров Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
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