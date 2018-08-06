Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова

В свежем выпуске "Вести.UA" за 06.08 – Олег Ляшко политик хороший, но его постоянно бьют в Верховной Раде. Однако он занялся спортом и теперь знает, как давать отпор обидчикам. Роман Насиров из заключенного превратился в светского льва. Теперь ему нужны деньги и, кажется, он придумал где их раздобыть.

Также в выпуске: Медведчук – кидалово. ДСП Порошенко на российском телевидении.