Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
В свежем выпуске "Вести.UA" за 06.08 – Олег Ляшко политик хороший, но его постоянно бьют в Верховной Раде. Однако он занялся спортом и теперь знает, как давать отпор обидчикам. Роман Насиров из заключенного превратился в светского льва. Теперь ему нужны деньги и, кажется, он придумал где их раздобыть.
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Источник: 24 канал
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