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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова

Вєсті.UA 62 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.08 – Олег Ляшко політик хороший, але його постійно б'ють у Верховній Раді. Проте він зайнявся спортом і тепер знає, як давати відсіч кривдникам. Роман Насіров з арештанта перетворився на світського лева. Тепер йому потрібні гроші і, здається, він придумав де їх роздобути.

Також у випуску:

Медвечук – кидалово.

ДСП Порошенка на російському телебаченні.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Роман Насіров
Джерело: 24 канал
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