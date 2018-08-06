Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.08 – Олег Ляшко політик хороший, але його постійно б'ють у Верховній Раді. Проте він зайнявся спортом і тепер знає, як давати відсіч кривдникам. Роман Насіров з арештанта перетворився на світського лева. Тепер йому потрібні гроші і, здається, він придумав де їх роздобути.

Також у випуску: Медвечук – кидалово. ДСП Порошенка на російському телебаченні.