Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.08 – Олег Ляшко політик хороший, але його постійно б'ють у Верховній Раді. Проте він зайнявся спортом і тепер знає, як давати відсіч кривдникам. Роман Насіров з арештанта перетворився на світського лева. Тепер йому потрібні гроші і, здається, він придумав де їх роздобути.
Також у випуску:
Медвечук – кидалово.
ДСП Порошенка на російському телебаченні.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі