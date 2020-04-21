Вести.UA: Новинский – очередной агент Москвы. Кива и" братские " народы
В выпуске программы "Вести.UA" за 21 апреля – популярный в Союзе сериал "17 мгновений весны" рассказывает о работе советского агента в логове врага весной 1945 года. Впрочем, в Украине, похоже, обнаружили своего Штирлица. Про полный бред панславизма говорил еще Грушевский. История многих не учит, поэтому украинцы снова получают панславянского адепта с меньшим IQ, чем количество букв в его имени.
Также в выпуске:
Пасхальный шабаш.
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