Вєсті.UA: Новинський – черговий агент Москви. Кива і "братскіє" народи
У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 квітня – популярний у Союзі серіал "17 миттєвостей весни" розповідає про роботу радянського агента в лігві ворога навесні 1945 року. Втім в Україні, схоже, виявили свого Штірліца. Про повну маячню панславізму говорив ще Грушевський. Історія багатьох не вчить, тому українці знову отримують панслов'янського адепта з меншим IQ, ніж кількість букв у його імені.
Також у випуску:
Великодній шабаш.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 21 квітня 2020:
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