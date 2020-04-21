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      Вєсті.UA: Новинський – черговий агент Москви. Кива і "братскіє" народи

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 квітня – популярний у Союзі серіал "17 миттєвостей весни" розповідає про роботу радянського агента в лігві ворога навесні 1945 року. Втім в Україні, схоже, виявили свого Штірліца. Про повну маячню панславізму говорив ще Грушевський. Історія багатьох не вчить, тому українці знову отримують панслов'янського адепта з меншим IQ, ніж кількість букв у його імені.

      Також у випуску:

      Великодній шабаш.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 21 квітня 2020:

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Ілля Кива Вадим Новинський Вєсті.UA
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