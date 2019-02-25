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      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать

      Вести.UA 175 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 февраля – Кличко в очередной раз прославился своей забавной фразой, однако на этот раз от нее повеяло холодком. Опрос "Социополиса" на странице у Зеленского свидетельствуют о его первом месте в рейтинге кандидатов, но, если добавить результаты всех претендентов вместе, то выйдет аж 122%, и это без еще почти 40 желающих сесть в кресло президента.

      Также в выпуске:

      Двушка от Порошенко.

      Чего боится Вилкул.

       

      blog_ava
      MARUV не едет на Евровидение 2019 от Украины
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Виталий Кличко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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