Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 лютого – Кличко вкотре прославився своєю кумедною фразою, однак цього разу від нею повіяло холодком. Опитування "Соціополісу" на сторінці у Зеленського свідчать про його перше місце у рейтингу кандидатів, щопрадва, якщо додати результати всіх претендентів разом, то вийде аж 122 %, і це без ще майже 40 охочих сісти у крісло президента.
Також у випуску:
Двушка від Порошенка.
Чого боїться Вілкул.
Джерело: 24 канал
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