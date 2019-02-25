Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 лютого – Кличко вкотре прославився своєю кумедною фразою, однак цього разу від нею повіяло холодком. Опитування "Соціополісу" на сторінці у Зеленського свідчать про його перше місце у рейтингу кандидатів, щопрадва, якщо додати результати всіх претендентів разом, то вийде аж 122 %, і це без ще майже 40 охочих сісти у крісло президента.

Також у випуску: Двушка від Порошенка. Чого боїться Вілкул.