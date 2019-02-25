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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати

      Вєсті.UA 305 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 лютого – Кличко вкотре прославився своєю кумедною фразою, однак цього разу від нею повіяло холодком. Опитування "Соціополісу" на сторінці у Зеленського свідчать про його перше місце у рейтингу кандидатів, щопрадва, якщо додати результати всіх претендентів разом, то вийде аж 122 %, і це без ще майже 40 охочих сісти у крісло президента.

      Також у випуску:

      Двушка від Порошенка.

      Чого боїться Вілкул.

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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