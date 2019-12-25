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      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство

      Вести.UA 135 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 декабря – Ляшко настолько везет, что он трижды подряд выиграл в лотерею свыше 500 тысяч гривен. Так еще и даже не скрывал эти деньги, а внес в декларацию. Народные депутаты любят от "чистого сердца" поздравлять всех вокруг, особенно перед выборами. Например, нардеп КГГА Ярослав Горбунов прицепил свое лицо на подарочные наборы конфет для детей.

      Также в выпуске:

      Премьер Гончарук сообщил, что Украина получит безвизовый режим с Колумбией и Эквадором.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Вести.UA
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