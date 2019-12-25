Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 грудня – Ляшку настільки щастить, що він тричі поспіль виграв у лотерею понад 500 тисяч гривень. Так ще й навіть не приховував ці гроші, а вніс у декларацію. Народні депутати люблять від "щирого серця" вітати всіх навколо, особливо перед виборами. Наприклад, нардеп КМДА Ярослав Горбунов причепив своє обличчя на подарункові набори цукерок для дітей.

Також у випуску: Прем'єр Гончарук повідомив, що Україна матиме безвізовий режим із Колумбією та Еквадором.