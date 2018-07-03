Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни

Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дниВести.UA 38 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 03.07 – тысячи людей выходили на улицы, отстаивая прозападный вектор украинской политики и большинство хочет, чтобы у нас жилось не хуже, чем в развитой Европе. Теперь же наоборот – европейцы будут только завидовать украинцам. Традиционно 8-9 марта в Украине отмечают Шевченковские дни, но в политике все по-другому, ведь Шевченковские дни начинаются в начале июня.
Также в выпуске:
Бойко идет в президенты.
Геннадий Кернес меняет союзников.
Источник: 24 канал
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