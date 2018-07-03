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Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні

Вєсті.UA 74 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 03.07 – тисячі людей виходили на вулиці відстоюючи прозахідний вектор української політики і більшість хоче, аби в нас жилося не гірше, ніж у розвинутій Європі. Тепер же навпаки – європейці будуть лише заздрити українцям. Традиційно 8-9 березня в Україні відзначають Шевченкові дні, але в політиці все по-іншому, адже Шевченкові дні починаються на початку червня.

Також у випуску:

Бойко йде у президенти.

Генадій Кернес міняє союзників .

Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Омелян Шевченко Олександр Леонідович
Джерело: 24 канал
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