Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 03.07 – тисячі людей виходили на вулиці відстоюючи прозахідний вектор української політики і більшість хоче, аби в нас жилося не гірше, ніж у розвинутій Європі. Тепер же навпаки – європейці будуть лише заздрити українцям. Традиційно 8-9 березня в Україні відзначають Шевченкові дні, але в політиці все по-іншому, адже Шевченкові дні починаються на початку червня.

Також у випуску: Бойко йде у президенти. Генадій Кернес міняє союзників .