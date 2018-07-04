Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы

В свежем выпуске "Вести.UA" за 04.07 – лидеру "Батькивщины" годами сил добавляла ее коса, но президентское кресло она не подарила. Потому перед третьими президентскими гонками стоит искать более действенное оружие. В свое время Илья Кива стал героем сотен мемов и шуток. На днях из его уст слетела фраза, которая могла увенчать его карьерным успехом, если бы он хоть иногда задумывался что говорит.

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Человек, который одновременно может и сесть в тюрьму, а с другой стороны и стать президентом Украины, на выходных во Львове слушал джаз.

Почему Ляшко так ревностно относится к своей фамилии.