Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 04.07 – лідерці "Батьківщини" роками сили додавала її коса, але президентського крісла вона не подарувала. Тому перед третіми для себе президентськими перегонами варто шукати дієвішої зброї. Свого часу Ілля Кива став героєм сотень мемів та жартів. Днями з його вуст злетіла фраза, що могла увінчати його кар'єрним успіхом, якби Кива хоч іноді замислювався що говорить.

Також у випуску:

Людина, яка водночас може і сісти в тюрму, а з іншого боку і стати президентом України на вихідних у Львові слухала джаз.

Чому Ляшко настільки ревно відноситься до свого прізвища.